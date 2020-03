Posodobljen dvojezični obrazec samoizjave

Italijanska vlada je posodobila obrazec samoizjave, ki jo moramo vedno nositi s seboj, če zapustimo svoje domove. Premiki so tačas, kot znano, zelo omejeni: vsi moramo ostati doma, saj bomo samo tako preprečili širitev koronavirusa. Premikanje je dovoljeno le zaradi službenih potreb, zdravstvenih razlogov in nujnih primerov, vedno pa moramo s seboj nositi spodnji obrazec (za slovenski prevod je poskrbel Centralni urad za slovenski jezik pri Deželi FJK). Izrežite obrazec, fotokopirate ga in nosite s seboj. Na razpolago je tudi v obliki pdf datoteke na tej povezavi.