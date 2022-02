Posvet o fojbah varovala policija

Rektor univerze za tujce v Sieni Tomaso Montanari je lansko poletje ostro kritiziral proglasitev dneva spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre ter očital političnim in kulturnim vrhovom države, da so tako ali drugače pristali, če že ne spodbujali potvarjanje zgodovine. Desnica je Montanarija ob podpori nekaterih vsedržavnih medijev obtožila zanikanja fojb in proti njemu sprožila pravo obrekovalno kampanjo.

Desnico je tokrat zbodel strokovni posvet (na njem je sodelovala tudi tržaška slovenska zgodovinarka Marta Verginella) o političnem izkoriščanju spomina in o fašističnem ravanšizmu v luči 10. februarja, ki ga je Montanari v sredo priredil v Sieni. Nekateri senatorji Lige so napadli rektorja, češ kako si sploh upa kritizirati državni zakon iz leta 2004 ter ga »zatožili« ministrici za univerzo Marii Cristini Massa. Dvorano, ki je gostila posvet uglednih zgodovinarjev je zaradi groženj Montanariju varovala policija.

Desnica si je po mnenju Erica Gobettija politično prilastila 10. februar, ki ga doživlja ne toliko kot pritiutež dnevu spomina na holokavst, temveč kot neke vrste odgovor na 25. april.

Filippo Focardi je obnovil vsebino poslanic, ki so jih ob 10. februarju objavilii predsedniki Carlo Azeglio Ciampi, Giorgio Napolitano in Sergio Mattarella. Bil je bil kritičen do Napolitana, »čigar izjave o fojbah in etničnem čiščenju so leta 2007 celo spominjala na stališča poslanca Roberta Menie, nakar je naslednjo leto predsednik na srečo spremenil smer svojih razmišljanj«.