Potegavščina o šagri nutrije postala viralna

Neznanci so v minulih dneh pripravili in razdelili zgibanke z vabilom na šagro nutrije, ki naj bi potekala od 8. do 10. septembra v Vidmu na Trgu Chiavris blizu parka Brun. Vabilo s podpisom »Zveze za nutrije« se je hitro razširilo po družbenih omrežjih in mobilnih aplikacijah ter povzročilo kar nekaj smeha. Izkazalo se je namreč, da gre za delo šaljivcev in da o šagri v resnici nihče nič ne ve, ker je enostavno vse izmišljeno. Prav tako je bil izmišljen jedilnik, ponujali naj bi med drugim karpačo, tačke in stegna nutrije, pa tudi testenine ali polento z nutrijo. Za nameček pa bi obiskovalce vabila k plesu še glasbena skupina Nutria band in bi se tako praznovanja zavlekla pozno v noč. Mnogi so nasedli. Krajani pa so ugotovili, da gre le za potegavščino. O vesti poročajo tudi vsedržavni časopisi.