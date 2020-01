Deželni svet Furlanije - Julijske krajine je zjutraj obiskalo šest potomk izseljencev iz Beneške Slovenije. Dekleta so na ekskurziji po deželi prednikov na pobudo Zveze slovenskih izseljencev FJK.

Dekleta so iz Argentine, Avstralije in Kanade, imenujejo se Ariella Bianca Bird, Emma Annie Predan Lepine, Josefina Tenca, Laura Predan Chauvin, Lucia Lendaro in Natalie Louise Bratina.