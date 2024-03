Potres v Karniji

Ob 22.19 je v Karniji prišlo do potresa, ki je bil zaznaven na širšem območju Furlanije - Julijske krajine, pa tudi v sosednjih Venetu, Avstriji in Sloveniji. Epicenter potresa z magnitudo 4,5 po Richterjevi lestvici je bil po navedbah italijanskega nacionalnega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV) in inštituta OGS iz Trsta v kraju Socchieve v videmski pokrajini, in sicer na globini desetih kilometrov. Po podatkih slovenske agencije za okolje ARSO je bila magnituda 4,7. Številne gasilske postaje na širšem območju so prejele telefonske klice občanov, po navedbah tiskovne agencije Ansa za zdaj ni beležiti škode.