Potrojilo se je število pogodb za določen čas, največ v turističnem sektorju

V Furlaniji - Julijski krajini se je v prvem trimesečju letošnjega leta v zasebnem sektorju zaposlilo kar 11.100 več ljudi kot v enakem obdobju lani. V prvih treh mesecih leta 2021 je bilo namreč na novo zaposlenih 26.700 ljudi, letos pa 37.800. Podatke je zbral in obdelal raziskovalni inštitut Ires FJK, kjer pa niso upoštevali zaposlitev hišnih pomočnic in pogodb, sklenjenih v kmetijstvu.Po mnenju raziskovalca Alessandra Russa je rast povezana s ponovnim zagonom turističnega sektorja, kar potrjuje tudi dejstvo, da je bilo daleč največje število sklenjenih pogodb za določen čas oziroma sezonskih. Te so se v primerjavi z letom 2021 potrojile, kar niti ne preseneča, saj so v začetku lanskega leta veljali strogi ukrepi za zajezitev pandemije.

VSE BOLJ ŽIVAHEN TRG DELA

Med januarjem in marcem 2022 se ni povečalo zgolj število novih zaposlitev, ampak tudi prekinitev delovnih razmerij. Teh je bilo kar 50 % več kot leto prej, natančneje 31.300.»Odpovedi zaposlenih so vse bolj pogoste tudi v primerih zaposlitev za nedoločen čas. To nam pove, da je trg dela zelo dinamičen,« je povedal Russo in poudaril, da gre za trend, ki ga beležijo v vseh deželah na severu Italije, kjer je ponudba na trgu dela precejšnja. Posledično je tudi čas med odpovedjo delovnega razmerja in novo zaposlitvijo zelo kratek.

PRIHODNOST NE BO ROŽNATA

Res je, da omenjena analiza inštituta Ires potrjuje, da se je deželno gospodarstvo izvilo iz pandemskega krča, saj so kazalniki uspešnosti zelo podobni tistim izpred dveh let, povečali sta se bodisi povpraševanje bodisi ponudba. Po drugi strani pa je treba računati, da je v drugem trimesečju prišlo do velikih političnih sprememb. Do konca leta lahko zato pričakujemo zelo negativne posledice, ki jih bo vojna v Ukrajini zadala deželnemu (in seveda tudi mednarodnemu) gospodarstvu. Trenutno se podjetja spopadajo z dvigom cen energentov, ki so pogosto njihov glavni strošek.Pri deželnem združenju Confartigianato že opozarjajo, da 2000 transportnih podjetij in njihovih 5000 zaposlenih v FJK že težko shaja zaradi vrtoglavih cen goriv. Zaradi tega bodo mnogi težko nadaljevali s svojim delom, če italijanska vlada ne bo pripravila vrsto posebnih ukrepov v podporo transportnemu sektorju, ki se zdaj sooča z ničelnimi zaslužki.