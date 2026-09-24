Sissa in kvestura za lažje urejanje dokumentacije tujih študentov

Tržaška kvestura in Mednarodna visoka šola za napredne študije Sissa sta sklenili triletni protokol o sodelovanju, katerega cilj je olajšati upravne postopke za tuje študente in raziskovalce, ki prihajajo v Trst zaradi študija, raziskovanja ali pedagoškega dela. Protokol sta podpisala tržaška kvestorica Lilia Fredella in direktor visoke šole Andrea Romanino. Sporazum predvideva tesnejše sodelovanje med uradom za priseljevanje tržaške kvesture in šolo Sissa ter vzpostavitev posebnih komunikacijskih kanalov za učinkovito urejanje postopkov. Kot so povedali ob predstavitvi dogovora, se v praksi pojavljajo tudi primeri, ko imajo tuji študenti in raziskovalci urejeno dokumentacijo za bivanje v Trstu, težave pa se pojavijo, ko se morajo zaradi svojega akademskega dela odpraviti na konference, raziskovalna srečanja ali druge dogodke v druge evropske države. Prav zato želijo s sodelovanjem med Sisso in policijo postopke urediti bolj učinkovito in olajšati urejanje dovoljenja za prebivanje.

Namen sporazuma je predvsem zmanjšati administrativne zaplete, s katerimi se lahko srečujejo tuji člani akademske skupnosti. Sissa bo upravičencem pomagala tudi pri pripravi in predložitvi dokumentacije, potrebne za postopke. Kvestorica Fredella je ob tem poudarila, da pri dogovoru ne gre za privilegirane poti. Namen protokola ni ustvarjanje posebnega statusa za študente in raziskovalce Sisse, temveč boljše usklajevanje.

Ob robu srečanja je kvestorica odgovarjala tudi na vprašanja novinarjev o naboju, ki ga je v torek prejelo računsko sodišče. »Šlo je za pravi naboj, ne za simulacijo, in prispel je v zaprti ovojnici. Opravljen bo del forenzičnih preiskav, nato bomo nadaljevali tudi v drugih smereh,« je povedala Lilia Fredella. Ob tem je dodala, da trenutno ni nobene preiskovalne sledi in da zaradi poteka preiskave dodatnih informacij ne morejo deliti z javnostjo. Po doslej zbranih informacijah policisti preučujejo prstne odtise na ovojnici. Kot kaže, naj bi se jih dotaknila ena sama oseba - višja uradnica, ki je ovojnico odprla in ugotovila, da je v njej naboj. Po odkritju je bila poklicana policija, nato pa je bila vložena prijava proti neznanemu storilcu.