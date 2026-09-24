Trgovina na mestu nekdanje tovarne

Na območju nekdanjega industrijskega obrata Gaslini, med Ulico Svevo in lesnim pristaniščem, so danes zjutraj odprli novo podružnico diskontne verige supermarketov Lidl. Na tem območju je pred tem sicer že obratoval Lidl, v novem objektu, ki spada v energetski razred A4, pa so zgradili večji prodajni prostor (1500 kvadratnih metrov) in zaposlili še šest oseb.Trgovino so obnovili v sklopu revitalizacije območja, na katerem je nekoč delovala tovarna za rafiniranje olja, lastnica je Fundacija Gerolamo Gaslini. Objekt so porušili in zgradili novega. Streho so opremili s sončnimi celicami, trgovina uporablja izključno obnovljive vire energije. Led sijalke, ki so jih namestili v novi prodajalni, pa omogočajo 50-odstotno zmanjšanje porabe elektrike.

Pred trgovino je na voljo 90 parkirnih mest, tam je tudi polnilna postaja za električna vozila. Reza traku se je z županom Robertom Dipiazzo udeležil deželni direktor verige Lidl Umberto Nordio, ki je poudaril, da mestu vračajo neuporabljeno območje. Predsednik družbe Gaslini Sviluppo Luigi Attanasio je dejal, da je novost, v katero so vložili štiri milijone evrov, del širšega programa regeneracije, ki bo na mesto nekdanje tovarne prinesla še več storitev.