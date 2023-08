Povprečno šest tisoč evrov donacij na dan

Akcija Pomoč Sloveniji, v okviru katere se zbirajo denarna sredstva za pomoč območjem v Sloveniji, ki so jih nedavno prizadele uničujoče poplave, je naletela na velik odziv. Do 21. avgusta se je na namenskem računu Zadružne kraške banke Trst Gorica zbralo 126.585 evrov, akcija pa se vsekakor nadaljuje.

Predsednik upravnega odbora ZKB Adriano Kovačič ne skriva svojega zadovoljstva: »Splošna ocena se mi zdi zelo dobra. Povprečno pride na dan okoli šest tisoč evrov, kdaj več, kdaj manj, zdi se mi dober odziv. Do zdaj se je odzvalo 489 posameznikov, 15 društev oz. organizacij, tri podjetja in banka. Skupno je bilo opravljenih 508 operacij.«

Povprečna vsota, ki jo prispeva posameznik, znaša okoli sto evrov, nekateri posamezniki pa so dali tudi po dva tisoč evrov, pravi Kovačič, medtem ko je najmanjši prispevek, ki so ga zabeležili, znašal deset evrov. Darovalci pa ne prihajajo le v banko opravit klasično operacijo, veliko jih donira tudi po spletu, še pravi predsednik ZKB.

Banka je sicer osrednji akter solidarnostne akcije, ki je plod širše naveze, v kateri so še slovenski novinarski in programski oddelek RAI za Furlanijo - Julijsko krajino, Primorski dnevnik, Novi glas, Novi Matajur, Dom, Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij, Slovensko deželno gospodarsko združenje, Kmečka zveza, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Zveza slovenskih kulturnih društev, Zveza slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Slovenska prosveta iz Trsta in druge slovenske ustanove v Italiji. V bližnji prihodnosti bi morali doslej zbrani denar izročiti sprva izbranemu prejemniku, se pravi Civilni zaščiti (dejansko bodo sredstva nakazana na namenski račun slovenske vlade za odpravo posledic poplav). Akcija se bo vsekakor nadaljevala tudi v prihodnje, pri čemer bo javnost obveščena, kateri organizaciji oz. ustanovi bo v nadaljevanju namenjen denar. Kdor želi prispevati za pomoč Sloveniji, lahko vsekakor nakaže izbrano vsoto na račun v ZKB IBAN IT 96 B 08928 02200 010000052015.