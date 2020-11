Pozabili so na Mirana

V Milanu bodo poimenovali ljudski vrt pri Ul. Mario Borsa po novinarki RAI Ilarii Alpi, ki je bila leta 1994 ubita v Mogadišu v Somaliji skupaj s snemalcem, tržaškim Slovencem Miranom Hrovatinom. Predsednik novinarskega sindikata FJK Carlo Muscatello je s tem v zvezi na Twitterju opozoril, da se pri nas ob vsaki priložnosti skupaj spominjamo novinarke in snemalca in dal jasno razumeti, da bi bilo primerno milanski vrt poimenovati Alpi-Hrovatin.

Odločitev mestnega sosveta o poimenovanju je doživela nasprotovanje predstavnikov Lige, ki je svoje stališče utemeljila s tem, da je Ilaria Alpi dejansko umrla na delovnem mestu in da si zato res ne zasluži poimenovanja. Zaradi tega so se ligaši vzdržali glasovanja, pri čemer so dodali, da novinarka ni imela nič skupnega z Milanom. Stališča Lige je ostro ožigosal novinarski sindikat Lombardije, ki je spomnil na vsa poimenovanja po zaslužnih osebnostih, ki nista imela odnosa z Milanom. Sklep o poimenovanju mora potrditi milanski občinski svet, ki - upajmo - ne bo pozabil na Mirana.