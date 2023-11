Požar poškodoval hišo kolesarskega prvaka

Silovit požar je včeraj poškodoval hišo 23-letnega olimpijskega in svetovnega kolesarskega prvaka v zasledovanju in enega od protagonistov italijanskega Gira 2023 Jonathana Milana v Buji na Videmskem. Požar se je zaradi pregretja vnel v dimniški cevi in se nato razširil na leseno streho trinadstropne hiše. V hiši je bil Jonathanov brat Matteo, ki se na srečo ni poškodoval. Posredovali so gasilci iz Gumina in Čedada. Ogenj so pogasili in zavarovali pogorišče. Nastala je večja gmotna škoda, na srečo pa požar ni občutneje vplival na hišno strukturo.