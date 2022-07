Požar pri Komnu naj bi povzročila strela

Policisti in kriminalisti so danes opravili ogled kraja požara pri Komnu ter zbrali obvestila in dokaze zaradi suma, da bi lahko bil požar posledica načrtnega požiga. Doslej zbrana obvestila kažejo, da naj bi šlo za udar strele, so danes za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.

»V povezavi z ugotovitvijo vzroka požarov na podlagi do sedaj opravljenih ogledov in zbranih obvestil nismo potrdili obstoja razlogov za sum, da je bilo storjeno naklepno uradno pregonljivo kaznivo dejanje. Z vsemi aktivnostmi preiskave požarov intenzivno nadaljujemo,« so dodali.

Kot so še zapisali, v policiji vse od pojava požarov v naravi na območju Krasa preiskujejo vzroke nastanka požara oz. ugotavljajo, ali so podani razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

»V obsežni kriminalistični preiskavi smo do sedaj opravili več ogledov krajev, zbrali obvestila in dokaze ter izvajali druge aktivnosti. Prav tako v povezavi s požarom prejemamo več obvestil in informacij o sumljivih okoliščinah vzroka požara. Vsako informacijo temeljito pregledamo in ovrednotimo ter opravimo potrebne preveritev vsebine,« so še zapisali v odgovoru STA.

Ponoči je namreč na Krasu izbruhnil nov požar, in sicer na hribu Veliki Ovčnjak v občini Komen. Gasilci obvladujejo skoraj ves požar, borijo pa se s severno stranjo, ki še ni v celoti pod nadzorom, je v izjavi za medije povedal vodja intervencije Blaž Turk. Župan občine Komen Erik Modic pa je v prvih odzivih dejal, da indici kažejo, da bi lahko bil požar posledica načrtnega požiga.