Požar še ni pogašen, a je pod nadzorom

Na Kobariškem še vedno gasijo požar na pobočju Matajurja, ki ga je v nočnem času zanetila strela med nevihto. Čeprav je v popoldanskem času padlo nekaj dežja, požar še ni pogašen, pač pa je pod nadzorom, je povedal poveljnik štaba Civilne zaščite (CZ) Občine Kobarid Aleksander Vončina. Gorijo trenutno posamezna žarišča znotraj požarišča, ki jih uspešno gasijo. Požar se je razširil na območju znotraj štirih hektarov na nedostopnem in zelo strmem terenu. Med skalovjem je bilo nekaj suhe trave, podrastja in posamezna drevesa, je še povedal.

Požar trenutno gasita dva vojaška helikopterja, ki zajemata vodo v bazenu pri vasi Kred. Vanj so napeljali s cevmi vodo kar iz reke Nadiže. Prej je bil bazen postavljen pod požariščem pri Starem selu pri Kobaridu, vanj pa so vodo dovažali s cisternami.

Trenutno je poleg helikopterjev na delu okrog 15 gasilcev, predvsem iz Prostovoljnega gasilskega društva Kobarid. Danes pa so pri gašenju pomagali tudi prostovoljni gasilci iz Breginja, ki so bili prvi odzvali pozivu, ter Tolmina in Bovca.