Požar v seniku gasijo že od včerajšnjega popoldneva

Gasilci iz Vidma ob pomoči kolegov iz Spilimberga, San Danieleja, Codroipa in Maniaga so že od včerajšnjega popoldneva, od 17.40, na delu v kraju San Vito di Fagagna na Videmskem, kjer je zagorel senik tamkajšnjega kmetijskega podjetja. V njem je uskladiščenih 1000 bal sena. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan, ogenj ni poškodoval niti živali ali kmetijskih strojev.

Gašenje požara se je nadaljevalo vso noč in se bo predvidoma nadaljevalo tudi danes ves dan, sporočajo gasilci. Po pogasitvi bo na vrsti še bonifikacija območja in zavarovanje pogorelega skladišča. Bale sena trenutno odstranjujejo z gasilskimi stroji in s stroji kmetijskega podjetja. Vzroke požara še preiskujejo.