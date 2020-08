»Pozdravljam simbolno vrnitev Narodnega doma«

Slovenski predsednik Danilo Türk je ob 90-letnici fašističnega požiga skupaj s predsednikoma Italije in Hrvaške, Giorgiom Napolitanom in Ivom Josipovićem, obiskal tržaški Narodni dom. To simbolno dejanje je sočasno s koncertom Poti prijateljstva na Velikem trgu veliko prispevalo k letošnjemu tržaškemu 13. juliju, ki ga nekdanji predsednik v ekskluzivnem intervjuju za Primorski dnevnik ocenjuje in pozdravlja. Türka danes ni več v slovenski politiki, pač pa je aktiven v uglednih mednarodnih institucijah ter predseduje ustanovi Pustimo jim sanje-Fundacija Danila Türka, ki pomaga otrokom iz vsega sveta.

Pred desetimi leti ste se v Narodnem domu skupaj s predsednikoma Italije in Hrvaške spomnili 90-letnice fašističnega požiga. Ste si takrat predstavljali, da bo Narodni dom deset let pozneje vrnjen Slovencem?

Želel sem si, da bi se to zgodilo že prej. Vrnitev kulturnih domov je bila predvidena že v zaščitnem zakonu leta 2001. Seveda pa sem razumel, da nobena zakonska določba o pravicah Slovencev v Italiji – od Londonskega memoranduma 1954 naprej ni bila uresničena brez prizadevanj in velikih naporov. Zato simbolno vrnitev Narodnega doma ob stoletnici požiga močno pozdravljam in želim, da bi se proces dejanskega vračanja kmalu sklenil. Z veseljem se bom udeležil kakšne od prireditev, ki jih bo slovenska narodna skupnost organizirala v Narodnem domu .

Tržaško srečanje treh predsednikov s koncertom Poti prijateljstva velja za prelomnico v odnosih med Slovenijo, Italijo in Hrvaško. Kako se spominjate tistega izjemnega dogodka?

To srečanje in vsa njegova vsebina sta bili plod treh let dela. Ko sem nastopil predsedniško funkcijo januarja 2008, me je v Ljubljani obiskal predsednik Italije Giorgio Napolitano. Zaznal sem njegovo željo, da naše odnose, močno poslabšane po njegovem govoru o »genocidnih Slovanih«, izboljšamo in postavimo na nove osnove. Slovensko predsedovanje Evropski uniji leta 2008 je bilo dobro izhodišče za to. V svojem februarskem govoru 2008 je predsednik Napolitano že govoril precej drugače, vendar še ni omenil trpljenja Slovencev in Hrvatov pod fašizmom.