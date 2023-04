Pozeba v Sloveniji ponekod ogrozila cvetoča sadna drevesa

Minula noč je bila v večjem delu Slovenije najhladnejša v tem tednu, temperature so se v glavnem spustile pod ledišče. V FJK je bila ohladitev nekoliko skromnejša in so bile nočne temperature podobne včerajšnjim, marsikje, med drugim tudi na Kraški planoti in na Goriškem, okrog ledišča.

Najnižjo temperaturo v Sloveniji so po podatkih Arsa izmerili na Blokah, minus osem stopinj Celzija. Ponekod bi pozeba lahko ogrozila cvetoča sadna drevesa, so opozorili na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Škodo pa bodo lahko ocenili po enem do dveh tednih.

Kot je danes povedal dežurni vremenoslovec na Agenciji RS za okolje Brane Gregorčič, so davi na Štajerskem in v Posavju izmerili od minus štiri do minus dve stopinji Celzija, v notranjosti Istre minus štiri stopinje, v Ljubljani pa je temperatura padla na minus dve stopinji Celzija.

V FJK so se temperature spustile več stopinj Celzija pod ledišče le v goratem svetu, drugod so bile okrog ničle. Minulo noč se je ozračje umirilo, noč je bila jasna, ozračje hladno in suho, veter pa se je večinoma polegel, zato se je v Sloveniji tudi ponekod po nižinah ohladilo pod minus pet stopinj Celzija. Le v prevetrenih in gričevnatih delih Primorske je bilo nad ničlo, so pojasnili na Arsu.

Posledično je bilo ponoči povečano tveganje za pozebo na kmetijskih rastlinah. Medtem ko na Blokah nizke temperature niso vplivale na rastline, saj se tam še niso razcvetele, pa bi lahko po podatkih kmetijske zbornice temperature pod lediščem, ki so jih zaznali na ravninskih in nižinskih delih Vipavske doline in zmrzliščih v slovenski Istri, lahko vplivale na sadna drevesa, ki so v fazi cvetenja, opozarjajo. Dejansko oceno škode po pozebi na cvetovih lahko ocenijo šele po enem do dveh tednih. Tako bodo o škodi lahko presodili šele po tem roku, ko si bodo njihove strokovne službe ogledale nasade in ugotavljale posledice nizkih temperatur, so pojasnili na zbornici.