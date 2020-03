Nacionalni inštitut za javno zdravje poziva vse potnike, ki so 29. februarja potovali z letom AT 938 na letališče Marco Polo v Benetkah, in imajo znake okužbe s koronavirusom, naj po telefonu pokličejo svojega zdravnika. Z omenjenim letalom družbe Royal Air Maroc iz Casablance je namreč potoval prvi okuženi s koronavirusom covid-19 v Sloveniji.

Prav tako NIJZ vabi vse, ki so bili 29. 2. med 20. in 21.30 na ljubljanski urgenci, naj pokličejo 031/619118, ker se je tam mudil okuženi.