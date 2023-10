Pozno popoldne nov val padavin

Pozno popoldne prihaja nad naše kraje od jugozahoda nov val padavin, ki je v preteklih urah zaobjel Toskano in Emilijo - Romanjo. Kot kaže, gre za močne padavine z vmesnimi plohami in nevihtami, ki bi lahko trajale več ur. Količine dežja bi znale biti precejšnje, morda spet največje na Tržaškem.

Dopoldne je največ dežja padlo na Tržaškem, kjer so bili nalivi pogostejši kot drugod po deželi. V Boljuncu smo namerili 36 milimetrov dežja, meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa pa je pri Briščikih namerila 31,6 milimetra, v Zgoniku 30,1 milimetra in v Trstu 24,4 milimetra dežja. Drugod so bile količine dopoldne precej manjše, saj so povečini namerili od 5 do 10 milimetrov dežja.

Tudi jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami ter z morebitnimi krajevnimi nalivi.