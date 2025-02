Danes poteka celodnevna stavka vseh zaposlenih v javnem lokalnem prevozu, ki jo je sklical sindikat USB. Krajevne avtobusne povezave bodo prekinili tudi na Goriškem in Tržaškem. V Trstu in okolici pa bodo v najbolj prometnih urah zagotovili storitev. Promet bo nemoteno potekal od 6. do 9. ure in od 12. do 15. ure.