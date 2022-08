Pozor na spolno izsiljevanje

Italijanska policija obvešča, da je v zadnjih mesecih vrtoglavo naraslo število primerov spolnega izsiljevanja (sextortion), žrtev katerega so predvsem najstniki. Policija za računalniški kriminal obravnava že več kot sto primerov tega kaznivega dejanja.

V glavnem gre za najstnike med 15. in 17. letom starosti, velikokrat so otroci še mlajši. Z žrtvijo na družbenih profilih največkrat stopijo v stik uporabniki lažnih profilov, ki se predstavljajo kot prijazni in zapeljivi mladeniči. Žrtev je deležna velikega števila všečkov in komplimentov za njen videz. Sledijo video klici, uporabniki profilov od žrtve vse vztrajneje zahtevajo intimne fotografije. Nato pride na vrsto izsiljevanje: storilec kaznivega dejanja od žrtve zahteva denarne vsote in ji grozi, da bo v primeru neplačila intimne fotografije javno objavil ali jih posredoval njenim sorodnikom in prijateljem. Iz sramu in strahu velikokrat žrtve takih kaznivih dejanj staršem ne razkrijejo dogajanja, bojijo se njihove reakcije.

Policisti žrtve spolnega izsiljevanja pozivajo, naj ne plačujejo zahtevanih vsot denarja. Storilec bo namreč po prvi prejeti vsoti zahteval še več denarja in bo nadaljeval z izsiljevanjem. Hkrati predstavniki organov pregona mirijo žrtve, naj jih ne bo sram, če so se zapletle v tako zgodbo in naj o njej spregovorijo s starši, prijatelji ali osebo, ki ji zaupajo. Žrtve, starejše od 14 let lahko na policijski postaji tudi same podajo ovadbo. Hkrati je pomembno, da sporočil ne brišejo in ne blokirajo profilov uporabnikov, ki so jih izsiljevali. Pomembno je narediti zajem zaslona in fotografije posredovati policiji za računalniški kriminal. S policisti je mogoče stopiti v stik tudi na tej povezavi.

Starše pa policisti pozivajo, naj otrok za tako početje ne grajajo in naj žrtve ne obravnavajo kot neodgovorne osebe. Otroku je treba pozorno prisluhniti, mu nuditi vso potrebno podporo, dokaze storitve kaznivega dejanja pa predati policiji za računalniški kriminal. Starši naj od otroka tudi zahtevajo zajeme zaslona spletnega klepeta s storilcem kaznivega dejanja in njegovega profila na družbenih medijih. Le na tak način bodo policisti nepridipravu lahko prišli na sled.