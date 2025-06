Pozor zaradi povišanih koncentracij ozona

Koncentracije ozona v zraku v FJK te dni marsikje presegajo opozorilno vrednost 120 μg/m3. Stanje se ne bo izboljšalo vsaj do vključno nedelje, zelo verjetno pa tudi dlje. Danes je deželna agencija za okolje Arpa v Trstu ob 13. uri namerila najvišjo vrednost v Gorici, in sicer 153 μg/m3, ter v nižinskih predelih dežele, kjer so bile vrednosti ob isti uri v glavnem od 130 μg/m3 do 140 μg/m3. Na Tržaškem je bila koncentracija ozona ob 13. uri nekoliko nižja. Ob 13. uri so ga v Ulici Carpineto namerili 108 μg/m3, v Bazovici pri Sinhrotronu pa 119 μg/m3.

Koncentracije ozona, nevidnega in nedišečega plina, ki nastaja ob stagnaciji ozračja, visokih temperaturah in močnem sončnem žarčenju, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Zdravstveno podjetje Asugi priporoča, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.

Naj spomnimo, da so koncentracije ozona v zraku največje v najtoplejših dnevnih urah, ponavadi od okrog poldneva do okrog 17. ali 18. ure, prej in kasneje pa so občutno nižje.