Prebivalci Rezije po 10 dneh lahko spet odpeljejo iz doline (foto)

Prebivalci Rezije, ki so bili zaradi zaprtja nekdanje pokrajinske ceste št. 42 - glavne in v bistvu edine prometne povezave z ostalim svetom - kar 10 dni odrezani od sveta, od danes lahko spet odpeljejo iz doline. Pristojne službe so namreč dokončno uredile začasno obvoznico po makadamski poti, ki so jo speljali po gruščevju ob reki Rezija. Vest je sinoči prebivalcem sporočila županja Anna Micelli, ki opozarja, da gre sicer za začasno ureditev in da morajo biti vozniki na začasni poti zelo pozorni, saj morajo štirikrat prečkati strugo. Zato opozarja na posebno previdnost in na počasno vožnjo.

Začasno povezavo bodo krajani uporabljali, dokler ne bodo za promet spet uredili nekdanjo pokrajinsko cesto št. 42, ki so jo zaprli za promet v sredo, 20. julija, zaradi posledic požara in padavin. Gasilci so presodili, da predstavlja krušenje kamenja preveliko nevarnost, grozi pa tudi večja skala, velika okrog dva kubična metra.

Prebivalci Rezije so tako bili kar deset dni odrezani od sveta. Za najnujnejše primere so sicer za prevoz oz. za spremstvo prebivalcev poskrbeli gasilci, vendar je šlo le za redke izjeme, med katerimi denimo ni bila niti pot v službo. V minulih dneh so domačine oskrbeli z najnujnejšim, dovažali so jim hrano, plin in ostalo potrebno.

Prebivalci Rezije so se lahko Na Bilo (Resiutta) odpravili le peš po stari gozdni poti, ki so jo nekdaj uporabljali za vozove. Položaj je oteževalo tudi dejstvo, da je ozka in vijugasta cesta, ki preko Krnice in Učje pelje v Slovenijo, zaprta zaradi popravil.