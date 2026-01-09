Pred 150 leti je Trst dobil svoj »svobodoljubni časnik« Edinost

»Velika važnost tržaškega mesta za Slovane in vzlasti Slovence, neugodne razmere tržaškega slovenskega ljudstva in prebivalcev po okolici neobhodno zahtevajo, da se v Trstu ustanovi slovensk časopis. Sprevidevši to potrebo, sklenolo je politično društvo Edinost izdajati časnik, ki bode ...«

Kaj vsega piše v Programu

Tako se začenja Program, ki ga je politično društvo Edinost pred natanko 150 leti objavilo v prvi številki »glasila slovenskega političnega društva tržaške okolice«. Izšla je 8. januarja 1876 in nato izhajala »vsako drugo in četrto soboto vsakega meseca«. Edinost je bila namreč prvotno zamišljena kot polmesečnik, nato kot tednik in poltednik, leta 1894 pa je začela izhajati vsak dan in tako postala prvi dnevnik primorskih Slovencev.

Kot piše na zadnji strani prve številke Edinosti, je bil njen prvi lastnik, izdajatelj in odgovorni urednik Ivan Dolinar, glasilo pa so tiskali v tiskarni Avstrijskega Lloyda. Ker je bila tiskarna preobremenjena z delom, prva številka ni izšla, kot je bilo očitno predvideno, prvi dan leta, ampak teden kasneje, 8. januarja 1876. V objavljenem Programu je vodstvo društva in časopisa napovedalo, kakšen medij želi biti Edinost: neodvisen, »svobodoljuben, nikakor pa ne svobodnjaški, miroljuben in naroden časopis, ki bode budil slovensko rodoljubje« in se »z verskimi zadevami ne bo pečal«.

Dogodek NŠK in Krut

Pomembni vlogi Edinosti za širši primorski prostor bo posvečen dogodek, ki ga skupaj prirejata Narodna in študijska knjižnica ter krožek Krut. V čas nastajanja časopisa bosta v četrtek, 15. januarja, popeljala zgodovinar Štefan Čok z Odseka za zgodovino in etnografijo ter knjižničarka Alenka Hrovatin, ki bo brala odlomke iz Edinosti in drugih tržaških časopisov tistega časa. Dogodek bo v čitalnici NŠK v Trstu (Ulica sv. Frančiška 20, prvo nadstropje) ob 18. uri.