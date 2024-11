Pred bližnjo spremembo nastopila še izrazita višinska otoplitev

Višinski sloji ozračja so se pred bližnjo spremembo, ob kateri se bo ohladilo in se bodo temperature spustile na dolgoletno normalnost, danes še občutno segreli. Radiosonda iz Rivolta je v zadnjih 24 urah trikrat namerila ničto izotermo na višini nad 4000 metrov, najvišje včeraj opoldne in danes opolnoči, ko je bila na višini 4282 oz. 4270 metrov, kar je približno 1700 metrov več od dolgoletnega povprečja. Na višini 1500 metrov v prostem ozračju pa je opolnoči in danes opoldne namerila temperaturo 13,6 oz. 13,0 stopinje Celzija, kar je približno 9 stopinj Celzija več od dolgoletne normalnosti. Višji sloji ozračja so topli, kot da bi bilo poletje.

V gorah je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila za ta čas zelo visoke temperature. Na Zoncolanu se je živo srebro danes povzpelo na 15,4 stopinje Celzija, na Matajurju pa na 14,6 stopinje Celzija. Zelo toplo za ta čas je bilo tudi v nižinah, zlasti na Goriškem, kjer so se tudi danes temperature vzpenjale do okrog 25 stopinj Celzija. Rahlo hladneje in bolj vlažno ter nekoliko zamegljeno pa je bilo zaradi velike stanovitnosti ozračja pri morju.

V prihodnjih urah se bo proti Balkanu spuščala višinska dolina s severnim zrakom, ki bo razmeroma oddaljena od naših krajev. Proti nam pa bo vseeno pronical hladnejši zrak in bo zapihala burja. Temperature se bodo po daljšem obdobju za ta čas zelo visokih vrednosti spustile v dolgoletno normalnost. Občutek ohladitve pa bo povečevala burja.

Najnižje nočne temperature bodo že jutri (nedelja) na Kraški planoti in na Goriškem pod 10 stopinj Celzija, ob morju okrog 13 stopinj Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo okrog ali malo nad 16 stopinj Celzija. Pihala bo zmerna bo občasno lahko močna burja.

V ponedeljek in torek bo pretežno jasno in zlasti ponoči še nekoliko hladneje. Nočne temperature bodo zlasti v bolj zatišnih legah in če bo burja popustila za nekaj stopinj Celzija nižje kot v nedeljo, najvišje dnevne temperature pa se bodo postopno približevale 20 stopinjam Celzija.