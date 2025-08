Pred dvema letoma najhujše poplave v zgodovini Slovenije

Minevata dve leti od najhujših poplav v zgodovini Slovenije, ki so prizadele dve tretjini države oziroma 183 občin. Po oceni pristojnih je bilo v tem času opravljenega ogromno dela, ki pa še ni zaključeno. V prihodnjih treh letih se bodo med drugim posvetili izvedbi zahtevnejših projektov obnove na vodotokih in plazovih.

Umrlo sedem ljudi

V noči na 4. avgust 2023 so Slovenijo zajele izredne padavine, ki so za seboj pustile katastrofalne posledice. Vodotoki so marsikje z rekordnimi pretoki odnašali mostove, hiše in drugo premoženje. Najbolj prizadeta so bila območja Koroške, Savinjske doline, Gorenjske in osrednje Slovenije. Ob dogodku in odpravljanju njegovih posledic je umrlo sedem ljudi, številni pa so za las ubežali najhujšemu.

Tri milijarde evrov škode

Porušenih je bilo skoraj 40 domov, razseljenih pa blizu 650 ljudi. Skupna škoda zaradi poplav avgusta 2023 je bila ocenjena na tri milijarde evrov. Do sedaj je država za obnovo namenila 1,181 milijarde evrov, do leta 2028 pa je predvidenih še dodatnih 2,5 milijarde evrov.