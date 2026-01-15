Pred nami daljše obdobje s pretežno jasnim in malo hladnejšim vremenom

Vlažen zrak se bo zadrževal nad nami še danes in jutri. Od sobote, ko se bo okrepil anticiklon nad evropskim severovzhodom, bo začel pritekati proti nam bolj suh in postopno nekoliko hladnejši zrak. Kot kaže, bo stanovitno in povečini sončno vreme vztrajalo vsaj dober teden.

Danes in jutri bo še oblačno in megleno. Ponekod bo lahko občasno rosilo.

V soboto se bo po bolj oblačnem jutru čez dan vreme postopno delno razjasnilo. Zapihala bo šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 12 stopinj Celzija.

V nedeljo bo pretežno jasno, pihala bo povečini zmerna burja. Nekoliko hladneje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 10 stopinj Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek, ko se bo še nekoliko ohladilo. Najnižje nočne temperature bodo na Kraški planoti in na Goriškem povečini rahlo pod lediščem ali okrog ledišča, ob morju malo nad ničlo najvišje dnevne pa do okrog 7 stopinj Celzija.

Od torka bo več dni prevladovalo precej jasno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Jutra bodo mrzla. Najnižje nočne temperature bodo na Goriškem in na Kraški planoti marsikje rahlo pod lediščem, ob morju malo nad ničlo, najvišje dnevne pa od 8 do 10 stopinj Celzija.