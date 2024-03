Pred predorom Dekani s tovornjakom trčil v kombi

Zaradi nesreče, ki se je dopoldne zgodila pred predorom Dekani (v smeri proti notranjosti), je bila avtocesta med Bertoki in priključkom Črni Kal nekaj časa zaprta za promet, poročajo Primorske novice. Nastajali so zastoji.

30-letni voznik, doma iz Izole, se je okoli 10.20 s kombijem peljal proti predoru po pasu za počasna vozila, za njim je pripeljal 41-letni voznik tovornega vozila, ki pa ga je prepozno opazil. Umikal se je v levo, a je s prednjim delom vseeno trčil v kombi. Tovorno vozilo je obstalo diagonalno čez cestišče in zaprlo promet. Voznika kombija so reševalci preventivno odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico. Na kraju nesreče so poleg policistov in reševalcev posredovali tudi koprski poklicni gasilci.