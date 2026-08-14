Pod Obalno cesto reševali moškega

Gasilci in gorski reševalci so danes okrog 12.45 začeli reševalno akcijo na strmi gozdni stezi, ki z Obalne ceste pelje v Botanjek, kjer je padel in se poškodoval moški. Gre za slovenskega državljana, starega okrog 40 let, ki je med spustom padel in drsel kakih deset metrov. Prispeli so gasilci z Opčin, enota SAF za vodno in gorsko reševanje iz Trsta in gasilski potapljači z gumenjakom.

Na mestu so gasilci skupaj z zdravstvenim osebjem deželne reševalne službe 118 in prostovoljci gorske reševalne službe moškega stabilizirali, nato so ga naložili na nosila, primerna za reševanje z vrvmi in po strmi stezi počasi prenesli do ceste pri Botanjeku, kjer ga je pričakalo reševalno vozilo, s katerim so ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je utrpel več poškodb in da si je domnevno zlomil roko.