Nocoj se začenjajo Portoroške noči

Drevi se začenjajo znamenite Portoroške noči, po katerih je Portorož slovel že pred desetletji. Letošnji program bo pester, na piranski občini pa pričakujejo podoben obisk kot lani, ko je prireditev v dveh dneh privabila več kot 20.000 ljudi, poročajo Primorske novice. Zaradi požarne ogroženosti ognjemeta ne bo.

Portoroške noči imajo v kraju dolgo tradicijo, saj njihovi začetki segajo približno 70 let v preteklost. Na Občini Piran poudarjajo, da prireditev zato ni zgolj še eden izmed poletnih dogodkov, temveč del turistične zgodovine in identitete Portoroža. »Portoroška noč je bila pred sedemdesetimi leti zasnovana zato, da bi Portorož svojim gostom pokazal svoj najlepši obraz, in to osnovno poslanstvo ohranjamo še danes,« so podčrtali. Lanska izvedba je v dveh dneh privabila več kot 20.000 obiskovalcev, na občini pa pričakujejo, da bo dogodek tudi letos pritegnil številne obiskovalce. Ob tem poudarjajo, da želijo tradicijo Portoroških noči razvijati na način, ki ustreza sodobnemu Portorožu. »Naš cilj ni množičnost za vsako ceno, temveč velik, kakovosten in sproščen poletni dogodek, ki se odvija na več prizoriščih ter povezuje glasbo, kulinariko, ulično umetnost, dobrodelnost in druge vsebine.«

Glasbeni del se bo začel danes zvečer na portoroški plaži. Ob 21. uri bo nastopil Luka Cvetičanin, za njim pa skupina Parni Valjak, ki letos praznuje 50. obletnico. Jutri bo na oder stopila skupina Joker Out, ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih zasedb. Pred njenim nastopom bo zaigrala dolenjska indie-pop in dream-pop skupina De Vu.