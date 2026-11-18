Na eni najpomembnejših prometnih povezav med Italijo in srednjo Evropo je vozil vse več, nesreč pa občutno manj. Na približno 40 kilometrov dolgem odseku avtoceste A4 med Portogruarom in Palmanovo se je namreč po izgradnji tretjega voznega pasu število prometnih nesreč zmanjšalo za 51 odstotkov, čeprav je dnevni promet narasel za devet odstotkov. Podatke je v začetku meseca objavila družba Autostrade Alto Adriatico, potem ko jih je oktobra predstavila na Slovenskem kongresu o prometu in prometni infrastrukturi v Portorožu.

Analiza družbe temelji na primerjavi dveh obdobij: pred širitvijo, od marca 2016 do aprila 2017, in po njej, natančneje od marca 2025 do aprila 2026. Povprečno število dnevnih prevozov na omenjenem odseku se je med primerjanima obdobjema povečalo z 49.230 na 53.802, medtem ko je število nesreč upadlo z 215 na 105. Še bolj izrazito je bilo zmanjšanje števila nesreč s poškodovanimi udeleženci, in sicer z 61 na 23, kar pomeni 62-odstotni upad.

Pomenljivi so tudi podatki o tovornem prometu, ki predstavlja več kot 35 odstotkov vseh vozil na tem avtocestnem odseku. Nesreč, v katerih so bila udeležena samo težka tovorna vozila, je bilo v prvem primerjalnem obdobju 56, po razširitvi ceste pa 19 oziroma 66 odstotkov manj. Družba Autostrade Alto Adriatico navaja tudi zmanjšanje skupnega trajanja zastojev. V prvem primerjalnem obdobju so vozila stala v koloni skupno 833 ur, med majem 2025 in aprilom 2026 pa 489 ur.

Avtocesta A4 je pomembna tudi za slovenske voznike in prevoznike, saj povezuje območje Benetk s Furlanijo - Julijsko krajino in prometnimi povezavami proti Sloveniji. Po navedbah upravljavca na celotni avtocesti danes zabeležijo skoraj 55 milijonov vozil na leto, kar je 19 milijonov več kot leta 2003.