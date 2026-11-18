S četrtkovo hladno vremensko fronto se bo vreme prehodno ponovno poslabšalo. Dogajanje bo sicer razmeroma kratkotrajno, toda marsikje bo lahko kar burno.

Ob vremenski fronti bo nastal globok ciklon nad severnim Sredozemljem. Zapihali bodo okrepljeni južni vetrovi. Pritekal bo toplejši zrak.

V četrtek čez dan se bodo pojavljale zmerne do močne padavine, ponekod bodo lahko obilne. Jakost padavin bo ponekod precejšnja in bodo lahko padle večje količine dežja. Možne bodo plohe in nevihte s krajevnimi nalivi. Meja sneženja se bo nekoliko spustila, proti koncu padavin bo na nadmorski višini okrog 1300 metrov ali malo nižje. Padavine bodo zvečer oslabele in ponehale, v noči na petek se bo delno razjasnilo in nekoliko osvežilo.

V petek in soboto se bo vreme umirilo in bo povečini delno jasno, ponekod lahko občasno zamegljeno. Več sonca bo predvidoma v soboto.

V nedeljo bo naše kraje prešla atlantska vremenska fronta, povečini bo oblačno in deževno.