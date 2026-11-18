Slovenska vlada je na danes potrdila predlog zakona, ki omogoča državno poroštvo družbi 2TDK za financiranje gradnje vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Od skupno 486,2 milijona evrov potrebnih finančnih sredstev bodo posojila po predlogu predstavljala 252,4 milijona evrov.

Državno poroštvo bo družbi 2TDK omogočilo ugodnejše pogoje zadolževanja in pravočasno zagotavljanje denarja za izvedbo projekta, so pojasnili na ministrstvu. »Gradnja vzporednega tira je pomembna za zagotavljanje ustreznih železniških zmogljivosti, razvoj logistike in razbremenitev obstoječe proge, ki poteka po vodovarstvenem območju,» so poudarili po seji vlade.

Državno poroštvo predstavlja instrument, s katerim država ne zagotovi neposrednega financiranja celotne investicije iz državnega proračuna, temveč omogoči družbi 2TDK, da na finančnem trgu pridobi denar pod ugodnejšimi pogoji, kot bi ga lahko pridobila brez državne podpore. S tem država zmanjšuje strošek financiranja investicije ter hkrati zagotavlja stabilnejše in učinkovitejše izvajanje strateško pomembne investicije, so utemeljili že ob javni obravnavi predloga.

Najmanjši delež financiranja pri gradnji vzporednega levega tira glede na predlog predstavlja kapital, in sicer 43,5 milijona evrov, pri čemer je vlada 2TDK že dokapitalizirala. Dodatnih 190,3 milijona evrov predstavlja podpora v obliki različnih nepovratnih sredstev za investicijske projekte v prometnem sektorju.