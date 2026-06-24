Predlogu o slovenskem parlamentarnem predstavništvu ne kaže nič dobrega

Odbor za ustavna vprašanja italijanske poslanske zbornice je ponoči obravnaval predlog Demokratske stranke (DS), ki bi zagotavljal izvolitev poslanke ali poslanca slovenske narodnosti. Popravek k osnutku novega volilnega zakona sta predložila poslanca Debora Serracchiani in Gianni Cuperlo na pobudo senatorke Tatjane Rojc. O predlogu DS niso glasovali, poslanski odbor se bo o njem opredelil v prihodnjih urah. Preložitev glasovanja je predlagal in dosegel Cuperlo.

Predlogu vsekakor ne kaže nič dobrega. Večinski poročevalec volilnega zakona Angelo Rossi (Bratje Italije) je poudaril, da nihče ne nasprotuje zaščiti jezikovnih manjšin, takšno zagotovljeno parlamentarno zastopstvo pa bi po njegovem ustvarilo diskriminacije med manjšinami.

Desna sredina je vsekakor, kot rečeno, pristala na poglobitev tega vprašanja. Cuperlo, ki je doma iz Trsta, je v svojem posegu med drugim spomnil kolege, da slovenska ustava jamči parlamentarni mandat italijanski manjšini.