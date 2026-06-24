Arso od sobote za Primorsko objavil rdeče vremensko opozorilo

Arso je od sobote za Primorsko objavil rdeče vremensko opozorilo, najvišjo stopnjo pripravljenosti. Od danes do vključno petka pa so opozorila za Primosko oranžna, drugod do vključno jutri rumena. V petek bodo razen za severozahod Slovenije opozorila povsod oranžna. V nedeljo bo rdeče vremensko opozorilo veljalo tudi za osrednjo Slovenijo.

»Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« piše v današnjem oranžnem opozorilu za Primorsko, ki velja od 8. do 21. ure. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« svetujejo na Arsu.

Sobotno rdeče vremensko opozorilo bo na Primorskem veljalo od 8. do 22. ure, nedeljsko pa vseh 24 ur. »Zelo visoke temperature bodo močno vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije,« med drugim opozarja Arso. »Sredi dneva in popoldne se zadržujte v senci, odsvetujemo velike fizične napore na prostem. Uživajte lahko hrano in pijte zadostno količino tekočine. Če je možno, pojdite v gozd, višje lege, ob vodo. Domačim živalim zagotovite zadostno količino sveže vode in senco. Bivalne prostore zračite ponoči in zjutraj in poskrbite za zadostno kroženje zraka. Na soncu parkirana vozila pred začetkom vožnje dobro prezračite,« so med drugim zapisali. V osrednji Sloveniji bo v nedeljo rdeče vremensko opozorilo veljalo od 7. do 23. ure.