V goriških turističnih agencijah, kjer je še do nedavnega kazalo, da jim niti vroči poletni dnevi ne bodo prinesli večjega navala strank, so si naposled oddahnili. Ob nekoliko mirnejših razmerah na Bližnjem vzhodu se je namreč marsikdo odločil, da bo med počitnicami odpotoval drugam.

Povpraševanje je usmerjeno predvsem v bližnje destinacije, kot so Grčija, Egipt ter srednja in južna Italija. Med bolj oddaljenimi cilji pa še naprej prepričljivo prednjači Japonska, so povedali v goriških agencijah. Ob tem so poudarili, da se potovanja niso občutneje podražila, vendar se cene spreminjajo izjemno hitro. Že v enem tednu lahko poskočijo, zato se splača takoj izkoristiti ugodne ponudbe, ko je to mogoče, svetujejo turistični agenti.

Nov zagon tudi za križarjenja

»Pošteno nas je skrbelo, da se poletna sezona sploh ne bo začela. Ob začetku leta smo sicer poslovali zelo dobro, nato pa se je z izbruhom vojne med Iranom in ZDA ter z blokado nekaterih letališč vse obrnilo,« je povedala turistična delavka iz agencije K’un Lun viaggi v Gorici. »Letalska družba Emirates s sedežem v Dubaju je na primer ukinila nekaj povezav, ki so zagotavljale zelo dobre povezave z Vzhodno Azijo in drugimi destinacijami. Pomagali smo si z drugimi letalskimi družbami in poskrbeli za zamenjavo številnih letov. Junija pa se je skoraj vse vrnilo v običajne tire, spet se potuje tudi skozi Dubaj,« je pojasnila agentka.