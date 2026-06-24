»Azzurri« nocoj v Gorici proti Hrvatom

Danes zvečer se bosta na pripravljalni tekmi v Gorici med seboj pomerili reprezentanci Italije in Hrvaške. Dvoboj v športni dvorani PalaBigot se bo začel ob 19.30 (nekaj vstopnic je še na voljo na spletnem portaluVivaticket). Ekipi bosta v začetku julija odigrali dve kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju: Italijani bodo v gosteh igrali proti Islandiji (2. julija) in doma proti Litvi (5. maja v Bologni), Hrvati pa v gosteh proti Cipru (3. julija) in doma proti Izraelu (6. julija v Osijeku).

»Azzurri« so priprave na julijski kvalifikacijski ciklus začeli 15. junija v Rimu, v nedeljo zvečer pa so pripotovali v Gorico. Trener Marco Raimondino (selektor Luca Banchi je zaradi družinskih razlogov odsoten) ima na razpolago 16 košarkarjev. Reprezentanci so se naknadnov Gorici pridružili Stefano Tonut, Leonardo Candi, Nico Mannion, Giampaolo Ricci in Amedeo Tessitori, ki so šele prejšnji teden zaključili finalno serijo play-offa A-lige. Italijanski košarkarji bodo jutri odpotovali v Ljubljano, v soboto pa jih v celjskem Zlatorogu čaka še drugapripravljalna tekma, in sicer proti Sloveniji.