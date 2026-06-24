V Trstu bo poletje spet v znamenju jazza

Od koncerta ob sončnem vzhodu do glasbene spremljave sončnega zahoda, od svetovno uveljavljenih jazzovskih imen do vrhunskih ustvarjalcev tega prostora. Jubilejna 20. izdaja festivala TriesteLovesJazz bo tudi letos dokazala, da je Trst eno najpomembnejših glasbenih stičišč v regiji.

Med julijem in septembrom bo pet različnih mestnih lokacij gostilo več kot dvajset koncertov vrhunskih domačih in tujih glasbenikov. Kot je na včerajšnji predstavitvi povedal umetniški vodja Gabriele Centis, jubilejni program potrjuje, da je festival v dveh desetletjih postal eden najpomembnejših kulturnih dogodkov v tem prostoru.

Centis je spomnil, da festival v okviru poletnega programa Trieste Estate pripravljata Hiša glasbe in Občina Trst. Dogajalo se bo na Verdijem trgu, dvorišču Mestnega muzeja Sartorio, pomolu Audace, Gradu sv. Justa in v Hiši glasbe. Vsi dogodki ostajajo tudi letos brezplačni, kar je ena od značilnosti festivala vse od njegove ustanovitve leta 2006.

Tudi letošnji program bo prinesel vrsto odmevnih imen. Med najbolj pričakovanimi gosti je ameriški kitarist Marc Ribot, eden najvplivnejših glasbenikov sodobne improvizirane glasbe in dolgoletni sodelavec Toma Waitsa, Elvisa Costella ter Johna Zorna. Ribot bo nastopil v nedeljo, 5. julija, v parku muzeja Sartorio. Ljubitelji sodobnega fusion jazza bodo z zanimanjem pričakovali nastop danskega basista Chrisa Minha Dokyja, ki bo v Trst prišel s skupino The Nomads in slovitim francoskim bobnarjem Manujem Katcejem. Koncert bo na programu v četrtek, 23. julija, in sicer na Verdijem trgu.

Posebno mesto v programu pa tudi letos pripada ustvarjalcem iz prostora med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Festival namreč že vrsto let uspešno gradi mostove med kulturami, jeziki in glasbenimi tradicijami regije. Med dogodki, ki bodo še posebej zanimivi za slovensko občinstvo, izstopa večer v ponedeljek, 13. julija, ko bo v parku muzeja Sartorio nastopila zasedba Etnoploč s harmonikarjem Aleksandrom Ipavcem.