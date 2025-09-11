Četrtek, 11 september 2025
Predsednica in predsednik odprla prenovljeno italijansko šolo v Kopru

Nataša Pirc Musar in Sergio Mattarella sta večkrat poudarila, da sta slovenska in italijanska manjšina most med državama in narodoma, sodelovanje na čezmejnem območju pa da je lahko zgled za Evropo

Mitja Tretjak |
Koper |
11. sep. 2025 | 15:14
    Skupinska fotografija pred šolo s predsednikoma (FOTODAMJ@N)
V Kopru so danes v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije, Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle, slovesno odprli prenovljeno poslopje Collegio dei Nobili, v katerem domujeta osnovna in srednja šola druge stopnje z italijanskim učnim jezikom.

Slovenska predsednica, ki italijanskega kolega od včeraj gosti na uradnem obisku, je ob tem izpostavila, da je danes velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. Dodala je še, da je ponosna ponosna na sistem pravnega varstva italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ter izpostavila skrb za avtonomijo slovenskih šol v Italiji.

»Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okrog njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot,« je dejala.

Mattarella je učencem in dijakom v nabito polni športni dvorani zaželel uspešno šolsko leto v novi stavbi, ki je hkrati simbol dolge zgodovine izobraževanja in znanosti v Istri ter tudi kraj dialoga, spoštovanja in sprejemanja drugačnega. »V krajih, kjer se prepletajo jeziki in kulture, se Evropa krepi,« je še dodal italijanski predsednik.

