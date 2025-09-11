Predsednica in predsednik odprla prenovljeno italijansko šolo v Kopru

V Kopru so danes v navzočnosti predsednikov Slovenije in Italije, Nataše Pirc Musar in Sergia Mattarelle, slovesno odprli prenovljeno poslopje Collegio dei Nobili, v katerem domujeta osnovna in srednja šola druge stopnje z italijanskim učnim jezikom.

Slovenska predsednica, ki italijanskega kolega od včeraj gosti na uradnem obisku, je ob tem izpostavila, da je danes velik praznik za vse, ki verjamejo v moč kulture in izobraževanja. Dodala je še, da je ponosna ponosna na sistem pravnega varstva italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, ter izpostavila skrb za avtonomijo slovenskih šol v Italiji.

»Italijanska narodna skupnost v Sloveniji danes vstopa v stavbo, kjer se bodo mladi lahko učili drug od drugega, spoznavali svet okrog njih in dobili navdih za nadaljnjo življenjsko pot,« je dejala.

Mattarella je učencem in dijakom v nabito polni športni dvorani zaželel uspešno šolsko leto v novi stavbi, ki je hkrati simbol dolge zgodovine izobraževanja in znanosti v Istri ter tudi kraj dialoga, spoštovanja in sprejemanja drugačnega. »V krajih, kjer se prepletajo jeziki in kulture, se Evropa krepi,« je še dodal italijanski predsednik.