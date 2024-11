Predsednica Pirc Musar v Kopru tudi o pomenu italijanske manjšine

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar se danes mudi na uradnem delovnem obisku v Mestni občini Koper. V jutranjem času se je udeležila slavnostne akademije ob 30. obletnici uveljavitve Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih v palači Gravisi - Buttorai, nato pa se je v Pretorski palači srečala z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom, poročajo Primorske novice.

Kot je po slavnostni akademiji za medije povzela Pirc Musar, je beseda ob njenem današnjem obisku tekla o pomenu italijanske narodne skupnosti in kako ta bogati Slovenijo. Ob tem je poudarila, da je Slovenija v Svetu Evrope večkrat pohvaljena za urejeno področje manjšin, da pa so lahko stvari vedno še boljše.

Kot je predsednico republike ob obisku opozoril poslanec in zastopnik italijanske skupnosti Felice Žiža, se italijanska narodna skupnost v Sloveniji trenutno ukvarja predvsem s krčenjem programov in sredstev za narodne skupnosti na RTV. Po besedah predsednice to nikoli ni dobro, saj sta prav jezik in kultura gonili, ki ohranjata manjšino, medij pa je pri tem glavni spodbujevalec.

Pirc Musar je ob tem izrazila željo, da pristojni najdejo rešitve za več programa v italijanskem jeziku, s čimer bo lahko italijanska narodna skupnost še naprej razvijala svojo identiteto. Obenem pa je opomnila, da se s takšnimi težavami soočajo tudi Slovenci v Italiji.

Predsednica republike je poudarila tudi prijateljstvo med Slovenijo in Italijo. V italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli vidi vzornika, od katerega se vedno znova uči, kako gojiti kulturo dialoga, je povedala. Ob tem je potrdila, da v njenem uradu pripravljajo vse potrebno, da bi italijanski predsednik naslednje leto obiskal Slovenijo, točnega datuma pa še nimajo.

Po tem je sledilo srečanje župana in predsednice, na katerem sta se dotaknila aktualnih tem, med drugim tudi tabel z zgodovinskimi in ledinskimi imeni ulic - toponimi.