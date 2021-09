Predsednika Pahor in Ader počastila 30-letnico Zveze Slovencev na Madžarskem

Predsednika Slovenije in Madžarske Borut Pahor in Janoš Ader sta včeraj v Monoštru skupaj počastila 30-letnico delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem. Narodne manjšine so več kot le most med državami, je poudaril Pahor. »V časih, ko nas krizne razmere opominjajo na pomen dobrega sosedstva in čezmejne povezanosti, je to še posebnega pomena,« je dejal. Jubilejno obletnico delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem je slovenski predsednik v svojem nagovoru označil za praznik za celotno slovensko skupnost, za praznik Porabja in skupne čezmejne regije, ki jo bogatijo narodne manjšine. »Zgodovina je temu območju namenila več bolečih poglavij, a ga je hkrati obdarila z bogastvom različnih kultur in jezikov,« s čimer tu živeči narodi prispevajo k raznolikosti.