»Predstavnik podjetja Microsoft« izpraznil račun

Postojnski policisti preiskujejo primer spletne goljufije, ki jo je prijavil tamkajšnji občan. Iz tujine ga je po telefonu poklical moški (navajajo tudi telefonsko številko, +49965024838), ki se je v angleščini predstavil kot predstavnik podjetja Microsoft. Opozoril ga je, da je potekel nek certifikat in da mora za obnovo plačati tri evre. Postojnčan je upošteval predlog sogovornika in se prijavil v spletno banko. V obrazec, ki se mu je prikazal na ekranu računalnika, je vpisal številko kartice ter znesek 3 evrov. Ves čas je bil na zvezi s sogovornikom, ki mu je narekoval določene zahteve, on pa jih je sproti potrjeval. Po zaključku operacije je odšel na bližnji bankomat, kjer je preveril stanje na računu in ugotovil, da manjka velika vsota denarja. Postojnski policisti preiskujejo dogodek in hkrati opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo tovrstnim klicem.