Predstavniki manjšine se ne opredeljujejo

Glavnina predstavnikov italijanskih skupnosti (CNI), podžupani in občinski svetniki italijanske manjšine v Sloveniji se še ni opredelila o volilni tekmi med Felicejem Žižo in Mauriziom Tremulom. Novinar Radia Koper Capodistria Stefano Lusa, ki je zbral njihove izjave, pravi, da mnogi čakajo na soočenja med kandidatoma, drugi proučujejo volilna programa, tretji (teh je kar nekaj) pa se ne bodo vpletali v volini boj.

Predsednica piranske CNI Manuela Rojec napoveduje nevtralnost, a ima občutek, da se bodo volivci 24. aprila opredelili ne za enega, temveč proti drugemu kandidatu. Koprski podžupan Mario Steffè je Lusi izjavil, da smo priča nasprotujočim usmeritvam in med sabo sprtim skupinam, medtem ko izolska podžupanja Agnese Babič upa, da bo prišlo do neposrednega soočenja med Tremulom in Žižo.

»Vse že videno in slišano«, pravi Pirančan Andrea Bartole, medtem ko Fulviu Richterju iz Kopra ni všeč takšno polemično soočenje med kandidatoma. Predsednik samoupravne obalne skupnosti Alberto Scheriani napoveduje, da bo v vsakem primeru sodeloval z zmagovalcem, mu pa ni všeč, da volilna kampanja dejansko traja štiri leta, to se pravi od zadnjih volitev, »ko eden izmed kandidatov ni bil izvoljen«. Kritika leti na Tremula, tudi zato ker Scheriani ni nikoli skrival svoje simpatije do Žiže, s katerim, pravi, je zelo dobro sodeloval in ki je v Ljubljani veliko naredil ter rešil marsikatero za italijansko manjšino pomembno vprašanje.