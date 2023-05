Premier Golob v četrtek s poslancema manjšin

Predsednik vlade Robert Golob bo v četrtek podpisal dogovor o sodelovanju s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicejem Žižo in Ferencem Horváthom, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Vsebine dogovora še ne razkrivajo, na podpisu pa bodo prisotni tudi podpredsedniki vlade Tanja Fajon, Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan.

Poslanca narodnih manjšin se pri svojem delu običajno opirata na 82. člen ustave, ki govori o tem, da poslanci niso vezani na kakršnakoli navodila. Ne želita biti jeziček na tehtnici, a pridejo trenutki, tudi v tej sestavi mandata DZ, ko se je treba odločati. »Tudi če si jeziček na tehtnici, igraš svojo vlogo in odločaš,» je pred časom za STA poudaril predstavnik italijanske narodne skupnosti Žiža.

Tedaj je pojasnil, da ko gre za imenovanja, pozitivne, razvojne in konstruktivne predloge, nimata težav pri podpori. Najtežje pa je pri odločitvah, ko se razrešuje s funkcij ali ruši, denimo vlado, je dejal.

Tako poslanca načeloma naj ne bi delovala ideološko, poslanci narodnih manjšin so tako sodelovali z vsemi dosedanjimi vladami od leta 1991, tudi s prejšnjo vlado Janeza Janše. V mandatu 1996-2000 sta takratna poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti vladi Janeza Drnovška zagotavljala 44. in 45. glas, je spomnil. Pri tem verjame, da sta bila za pozitivne vsebine.