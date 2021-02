Prepovedi kajenja pred šolami za zdaj ne bo

Deželna svetnica Občanov (Cittadini) Simona Liguori je umaknila svetniško pobudo, s katero je vlado Furlanije - Julijske krajine pozvala, naj med ukrepe za zajezitev širjenja bolezni covid-19 vključi tudi prepoved kajenja v bližini šol.

Ob koncu današnje razprave v deželnem svetu je Pierpaolo Roberti v imenu deželne vlade naštel več razlogov, zaradi katerih je poziv vsebinsko sprejemljiv, imel pa naj bi formalno napako.

Roberti je razložil, da ukrepe za zajezitev širjenja koronavirusne bolezni določi predsednik dežele na osnovi posvetovanja z direkcijo za zdravje in zdravstvenimi podjetji. Ukrepi so zajeti v odredbah, ki jih podpiše predsednik dežele, o njih pa ne razpravljajo ne v deželni vladi ne v deželnem svetu. Roberti je zato Liguorijevi predlagal, naj svoje svetniške pobude ne postavi na glasovanje, da pa njen predlog deželna vlada jemlje na znanje in da se bo z zdravstvenimi oblastmi posvetovala, ali bi bilo primerno, ko bi Massimiliano Fedriga v novo odredbo vključil tudi prepoved kajenja blizu šol.

Kot je opisala Liguorijeva, kadilci sredi gneče pred šolskimi objekti nepremišljeno spustijo maske.