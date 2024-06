Koprski prometni policisti so včeraj ob 20.28 na primorski avtocesti med Golim Vrhom in Razdrtim ustavili avtomobil škoda octavia, ki ga je vozil 20-letni Ljubljančan. Pri omejitvi 100 km/h je vozil s hitrostjo 174 km/h. Ugotovili so, da gre za voznika začetnika, zaradi česar so mu na kraju začasno odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. Sledi obdolžilni predlog.