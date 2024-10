Koprski policisti so včeraj ob 16.25 posredovali na cesti pri Črnem Kalu, kjer se je poškodoval motorist. Na kraju so ugotovili, da gre za 29-letnega Tržačana, ki je v levem nepreglednem ovinku iz smeri Črnega Kala proti Rižani zapeljal na robnik in na odpadlem listju izgubil nadzor nad vozilom ter padel na vozišče. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da se je lažje poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v SB Izola. Policisti so mu izdali plačilni plačilni nalog.