Pri Kijevu helikopter strmoglavil v bližini vrtca, med žrtvami tudi otroci

V ukrajinskem mestu Brovari pri Kijevu je v bližini vrtca strmoglavil helikopter, je danes sporočil guverner kijevske regije Oleksij Kuleba. Po najnovejših podatkih je pri tem umrlo najmanj 14 ljudi, med njimi ukrajinski notranji minister Denis Monastirski in trije otroci, poročajo tamkajšnji mediji, najmanj 25 je bilo ranjenih, med njimi 10 otrok. »V mestu Brovari je helikopter padel v bližini vrtca in stanovanjske stavbe. V vrtcu so bili otroci in zaposleni. Zabeležili smo žrtve,« je na Telegramu sporočil guverner kijevske regije Oleksij Kuleba. Preiskava dogodka še poteka.

Na kraju strmoglavljenja so reševalci, policija in gasilci. Otroke in zaposlene so po strmoglavljenju helikopterja evakuirali iz vrtca, je še povedal Kuleba. Mesto Brovari z okoli 100.000 prebivalci se sicer nahaja na obrobju ukrajinske prestolnice Kijev.