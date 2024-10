Koprski policisti so včeraj posredovali na cesti med Kozino in Obrovom, kjer sta ob 16.30 trčila dva motorista. Ugotovili so, da sta 49-letni državljan Italije in 51-letni Izolan vozila v koloni od Obrova proti Kozini. Motorist iz Italije je zaradi vožnje na prekratni varnostni razdalji trčil v Izolana, po trčenju pa padel in se poškodoval. Izdali so mu plačilni nalog.