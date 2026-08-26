Pri Lovcu najboljša slovenska restavracija v FJK

Slovenski časnik Dnevnik je sestavil lestvico najboljših slovenskih gostiln in restavracij v Furlaniji - Julijski krajini. Za Miha Firsta, ki ima v slovenskem časopisu gastronomsko rubriko, je najboljša restavracija Pri lovcu na Subidi na Krminskem, na drugo mesto je uvrstil Lokando Devetak na Vrhu, tretje mesto pripada Bellarivi v Brojnici pod Križem. Sledijo po vrstnem redu openska Valeria, goriški gostilni Rosenbar in Alla Luna, kriški Bibc, Brin na Colu v repentabrski občini, turistična kmetija Milič v Zagradcu v zgoniški občini ter gostilna Koršič v Števerjanu.

Celo izkušenim jedcem počasi zmanjkuje besed, ko se pogovarjajo o kakovosti ponudbe v lovski gostilni, korak čez mejo v Goriških brdih, piše o Subidi First. »Vedno ko jeste pri Sirkovih, je enako, a vedno malce drugače ali še malo bolje, naj gre za izbor penečega vina, pršut ali sir v začetku ali letnim časom prilagojene testenine, divjačino in izbor sladic,« beremo v utemeljitvi lestvice.

»S to lestvico še zdaleč ne bomo zaobjeli vseh kakovostnih gostiln v FJK ob meji s Slovenijo, pa vendar slovenske gostilne veljajo za zelo dobre,« piše Dnevnik.