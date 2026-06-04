Pri Medulinu padlo manjše letalo, štiri osebe izgubile življenje

V bližini Medulina na Hrvaškem je danes padlo manjše letalo, poroča MMC RTV SLO. Umrli so štirje ljudje, vzrok nesreče še ni znan.

Policija je bila o nesreči manjšega letala obveščena okoli 11.20. Nesreča se je zgodila na območju Campanoža med krajema Kaštijun in Medulin. To je nenaseljeno območje v bližini medulinskega letališča.

Policijski predstavnik za odnose z javnostmi Alen Pačić je potrdil, da je v nesreči umrlo več ljudi. »Trenutno so na kraju nesreče vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev do policije, ki izvajajo ukrepe in naloge, za katere so pristojne,« je dodal.

Tatjana Čemerikić, vodja reševalne službe, pa je nato potrdila, da je nesreča zahtevala štiri življenja.

Mediji so sprva poročali, da sta dva človeka še pogrešana, a je policija te informacije zanikala in potrdila, da so bili na krovu štirje ljudje.

Po poročanju portala Index je letalo vzletelo iz Nemčije, tudi žrtve naj bi bili tuji državljani.